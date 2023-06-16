Молоко с фермы в Ростовской области было утилизировано после купания в нем двух мужчин

Молоко с фермы в Семикаракорском районе Ростовской области, в котором искупались двое мужчин, было утилизировано, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, территориальное управление выяснило, что юридическое лицо, арендующее цех, находится на стадии ликвидации. Крупнейший в районе Семикаракорский маслосырзавод сырье с данной фермы не получал, что подтверждается данными системы учета продукции «Меркурий».

«Как говорят сами герои ролика, молоко в чане было прокисшим. По завершении "процедур" его вылили на прилегающую к ферме территорию. Достоверность их слов проверяют»,— сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Анастасия Назарова