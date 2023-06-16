В Башкирии создадут научно-технический центр

На базе белорусского завода «Амкодор-Агидель», который возводится в индустриальном парке «Уфимский», будет создан научно-технический центр. Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме премьер-министр Башкирии Андрей Назаров и председатель совета директоров АО «Амкодор» Александр Шакутин, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Центр будет заниматься исследованиями и разработками технологий, проектированием и конструированием оборудования для послеуборочной обработки, хранения и переработки зерна, а также подготовкой высококвалифицированных кадров.

«Амкодор-Агидель» будет достроен к Х Форуму регионов России и Беларуси, который пройдет в Уфе с 26 по 28 июня, после чего предприятие приступит к пуско-наладке оборудования. Объем инвестиций оценивается в 1,05 млрд руб.

Венера Хисамова

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