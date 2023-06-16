Оборот малых предприятий Челябинской области вырос на 2%

В январе-марте оборот малых предприятий Челябинской области составил 145 млрд руб. Это на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает контрольно-счетная палата (КСП) региона.

В обороте малого бизнеса большую долю составили предприятия, занятые оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспорта и мотоциклов (45,6%), обрабатывающим производством (25,4%) и строительством (6,1%).

Средняя зарплата в этом сегменте предпринимательства составила 47,5 тыс. руб. Наиболее высокооплачиваемый труд на малых предприятиях сферы связи и информации (79,9 тыс. руб.). Также в списке компании, занятые профессиональной, научной и технической деятельностью (55,6 тыс. руб.) и добычей полезных ископаемых (52,8 тыс. руб.).

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