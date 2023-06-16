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Нижегородская область поднялась на третье место в рейтинге инвестпривлекательности АСИ

На Петербургском международном экономического форуме представили итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России за 2023 года. Нижегородская область в нем заняла третье место, разделив его с Московской и Тюменской областями.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Этот рейтинг ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив вместе с ведущими деловыми объединениями.

Повышению рейтинга Нижегородской области порадовался ее губернатор Глеб Никитин. Он напомнил, что в прошлом году регион был на пятом месте в рейтинге АСИ, а в 2017 году – на 70-м месте. Первое место в рейтинге АСИ пятый год подряд занимает Москва, второе место получила республика Татарстан.

Иван Сергеев

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