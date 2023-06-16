В Сочи построят многофункциональный торгово-деловой центр за 1,8 млрд рублей

В центре Сочи на улице Пригородной построят многофункциональный торгово-деловой центр. Соответствующий протокол о намерениях был подписан на ПМЭФ. Инвестиции в проект составят 1,8 млрд руб., сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Объект будет пятиэтажным. В него войдут: торговый центр, выставочный зал, складские и офисные помещения. Общая площадь здания составит около 9 тыс. кв. м, застройка займет почти 2 тыс. кв. м — треть от общей площади. Территорию центра планируется благоустроить и разместить на ней парковку на 110 мест.

«Мы на всех этапах сопровождаем объекты, подсказываем инвестору, на что следует обратить внимание, в том числе в части благоустройства смежных с ним территорий, чтобы инвестиционный проект в итоге был максимально эффективным и востребованным»,— отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Он подчеркнул, что обязательным условием для заключения инвестпроектов является итоговый социальный эффект для города, а не только экономический. Объект планируют достроить в 2025 году. За счет этого в городе появится более 200 новых рабочих мест.

Татьяна Ручкина

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