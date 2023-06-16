Тюменская область заняла третье место в национальном инвестиционном рейтинге АСИ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) поставило Тюменскую область на третье место в рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. При составлении рейтинга оцениваются усилия властей региона по созданию условий ведения бизнеса, а также учитываются лучшие практики по работе с инвесторами.

В инвестиционном рейтинге Тюменская область уступила Москве и Татарстану. По направлению «Инфраструктура и ресурсы» регион занял второе место, уступив только Москве.

«За один год инфраструктуру не создашь. Это результат многолетней системной работы. Чем больше инвесторов, тем больше требований к инфраструктуре, потому что возникают вопросы подключения к сетям и нагрузки на них. Надеюсь, что такая оценка от предпринимателей будет и в дальнейшем»,— отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В прошлом году в рейтинге состояния инвестиционного климата Тюменская область занимала пятое место. Тогда регион разделил позицию с Нижегородской, Новгородской и Сахалинской областями, Республикой Башкортостан.

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