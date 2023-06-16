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Роспотребнадзор проверит донское предприятие, где двое мужчин окунались в чан с молоком

На предприятии в Семикаракорском районе, где было снято видео о погружении фермера и его знакомого в чан с молоком, будет проведена проверка Роспотребнадзором. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

На видео, которое опубликовал парламентарий, запечатлен момент погружения двоих мужчин в емкость полную молока. Видео снято на предприятии, производящем пищевую продукцию. По предварительной информации, герои ролика — местный фермер и бывший сотрудник полиции.

«Все бы ничего, однако сомневаюсь, чтобы молоко, в котором купались эти «тела», было потом уничтожено, а не отправлено на прилавки в том или ином виде. И это уже вопрос не столько брезгливости, сколько здоровья людей»,— прокомментировал Александр Хинштейн.

По словам депутата, управление Роспотребнадзора по Ростовской области уже занимается проверкой ситуации.

Анастасия Назарова

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