Товарооборот Татарстана и ОАЭ в 2022 году превысил $70 млн

В прошлом году товарооборот Татарстана и ОАЭ составил $71 млн. Об этом на встрече с министром экономики эмиратов Абдуллой бен Туком Аль-Марри заявил глава российского региона Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума.

Господин Минниханов также пригласил делегацию из ОАЭ на KazanForum следующего года.

Министр экономики добавил, что ОАЭ готовы расширять число авиарейсов в Татарстан. Кроме того, он выразил готовность работать по направлению халяль-индустрии в сфере финансов.

"Ъ-Казань"