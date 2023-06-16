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обновлено 10:55

Увольняется первый замминистра краевого минагро

Первый замминистра агропромышленного комплекса Пермского края Татьяна Пестова покидает должность. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

Фото: страница Татьяны Пестовой в соцсети

Фото: страница Татьяны Пестовой в соцсети

«Сегодня мой последний рабочий день в минагро Пермского края. Я безмерно благодарна всем, кто меня поддержал, когда я приняла этот вызов два года назад, и всем, кто оставался рядом, участвовал в совместных проектах и вовлекал меня в мир субсидий для агробизнеса»,— написала госпожа Пестова. В беседе с «РБК-Пермь» она рассказала, что планирует трудоустроиться в Москве, однако не конкретизировала, куда именно.

Татьяна Пестова официально вступила в должность замминистра в ноябре 2021 года, на этом посту курировала работу управления инвестиций в АПК. Ранее она работала в ГКУ «Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края» (ликвидировано в 2017 году), позже была начальником отдела инвестиционного развития краевого минэка, затем — заместителем генерального директора регионального ГБУ «Агентство инвестиционного развития» (АИР).

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