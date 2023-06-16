В Челябинской области изменится расписание «Ласточки» из-за ремонта путей

В июне изменится расписание электропоезда «Ласточка», курсирующего между Челябинском и Магнитогорском. Из-за ремонта железнодорожных путей увеличится время в пути, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Так, с 20 по 23 июня и с 27 по 30 июня утренние поезда из Челябинска и Магнитогорска будут отправляться по графику, а прибывать на конечные станции на 47 и 24 минуты позже соответственно – в 11:37 в Магнитогорск и 11:20 в Челябинск. С 19 по 22 июня и с 26 по 29 июня вечерняя «Ласточка» из Челябинска будет отправляться в 17:55 – на 10 минут позже, а прибывать в Магнитогорск в 22:51 – на 46 минут позже. Время отправления поезда в обратном направлении в этих же числах не изменится, а прибытие в региональный центр задержится на 22 минуты, до 22:05.

Помимо этого, изменится расписание пригородного поезда Челябинск – Карталы. Из Челябинска с 19 по 22 июня, 26 по 29 июня электрички будут отправляться по графику, а прибывать с задержкой до 26 минут – в 13:34 и 23:10. Поезд из Карталов в Челябинск с 19 по 22 и с 26 по 29 июня будет прибывать на 19 минут позже. Также изменится время отправления и прибытия еще двух электричек из Карталов с 20 по 22 и с 27 по 29 июня.

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