Холдинг «Эко-культура» намерен вложить 10 млрд рублей в создание теплиц в Башкирии

Агропромышленный холдинг «Эко-культура» намерен вложить около 10 млрд руб. в строительство в Башкирии высокотехнологичного тепличного комплекса площадью 20 га для круглогодичного выращивания томатов. Производственная мощность комплекса составит 13 тыс. т овощей в год, передает пресс-служба правительства республики. Минсельхоз республики и Корпорация развития Башкирии подобрали потенциальные площадки для размещения теплиц.

Вчера на экономическом форуме вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов и президент холдинга Мария Бочарова подписание соглашения об инвестиционных намерениях.

Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» – один из крупнейших производителей в овощеводстве защищенного грунта. Компания основана в 2010 году. Владеет 500 га тепличных площадей, есть собственный центр инновационных разработок. В состав холдинга входят 13 тепличных комплексов в восьми регионах страны: Ставропольском крае, Воронежской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Тульской областях, Кабардино-Балкарской республике. Овощи поставляются в федеральные и региональные торговые сети.

Влада Шипилова

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