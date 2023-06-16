В Армавире сотрудники ФСБ задержали подростка за подготовку к террористическому акту

В отношении 15-летнего жителя Армавира возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта, сообщает Следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Противоправную деятельность злоумышленника выявили и пресекли сотрудники краснодарского краевого управления ФСБ России.

По данным следствия, 15-летний подросток намеревался поджечь одно из общеобразовательных учреждений города Армавира, его целью было устрашение населения. Для совершения преступления молодой человек самостоятельно изготовил зажигательную смесь, также он собирал самодельное оружие, все это подросток хранил в хозяйственной постройке рядом с домом. 15 мая 2023 года подростка задержали сотрудники ФСБ. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мера наказания за совершение террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ) – лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Анна Перова, Краснодар