С 15 июля по курортным маршрутам Кубани грузовикам разрешат ездить только ночью

С 15 июля и до 15 сентября в Краснодарском крае грузовикам разрешат передвигаться только ночью по маршрутам, ведущим к курортам. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Ограничения будут касаться грузовиков и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 15 тонн. Исключения вводятся для пассажирского транспорта, транспорта «Почты России» и грузовиков без прицепа массой до 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в зоне участков, где введен запрет.

Ограничения будут действовать на двух основных туристических маршрутах. На участке км 48+549 — 110+440 трассы А-146 Краснодар – Верхнебаканский (от станицы Северской до Крымска) грузовики не смогут проехать ежедневно с 8 до 20 часов. Объехать участок предлагается по федеральной трассе А-289, а также по региональным дорогам Славянск-на-Кубани – Крымск и Крымск – Джигинка.

Также ограничения введут на всем протяжении трассы А-147 Джубга – Сочи с 8 до 21 часа с пятницы по воскресенье и в нерабочие праздничные дни.

Меры введены для разгрузки федеральных трасс и беспрепятственного пассажирского транспортного потока в течение высокого курортного сезона. Контролировать исполнение запрета будет ГИБДД.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram