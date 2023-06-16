Жители Кубани почти 93% денежных средств хранят в рублях

Депозитный розничный портфель на 1 апреля 2023 года превысил 1 трлн 23 млрд руб., почти 93% средств жители хранят в рублях, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как отметил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев, за последний год банковский сектор прошел непростой путь — от изменения внешних связей, валютного риска, оттока вкладов до адаптации и развития в новых условиях. Банк России поддержал банки через масштабные регуляторные послабления, ввел ограничения на снятие наличной валюты, резко поднял ключевую ставку, что привело к росту ставок по депозитам и помогло вернуть деньги в банковскую систему. Сейчас наблюдается увеличение накоплений жителей Краснодарского края.

«В марте 2023 года годовой прирост остатков на вкладах и текущих счетах населения ускорился до 13,8%, подобного уровня не было с 2016 года»,— отметил господин Гостев.

Участники банковского рынка отмечают постепенное сокращение доли валютных вкладов в долларах и евро и переход клиентов на рубли. По словам руководителя Абсолют Банка в Краснодарском крае Дениса Демьяненко, остатки на счетах в иностранных валютах в их банке снизились до крайне незначительных. Общая доля таких вкладов в портфеле банка не превышает 2–3%. Тенденция на ее уменьшение в целом по рынку сохраняется. При этом эксперт отметил, что банк активно работает со счетами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в юанях.

«Традиционно наши клиенты предпочитают классические депозиты без возможности пополнения. Причина проста — по ним гарантирована максимальная доходность. Доля таких вкладов и в 2022 году, и в 2023-м стабильно превышает 70%. Если летом 2022 года самый популярный срок вклада был 3–6 месяцев, то уже к осени он увеличился до 6–9 месяцев. Сейчас мы видим тренд на увеличение среднего срока вклада до 1–1,5 лет. Отмечу, что за последние месяцы в 1,5 раза увеличилось количество клиентов, которые открывают сразу по два вклада с разными сроками действия. Таким образом они фиксируют доходность на долгий срок и имеют более короткий вклад на срок от трех до шести месяцев»,— рассказал господин Демьяненко.

Андрей Пугачев