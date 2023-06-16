Билайн и Правительство Пермского края объединят усилия для развития цифровой экономики

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Правительство Пермского края заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики и национальных проектов на территории региона. Документ был подписан губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и президентом ПАО «ВымпелКом» Рашидом Исмаиловым в ходе Петербургского международного экономического форума.
Договоренности предусматривают взаимодействие по таким направлениям, как развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, реализация инновационных проектов для создания новых технологий и сервисов.
В частности, применение искусственного интеллекта может помочь в развитии транспортной инфраструктуры, определении потоков и уровня миграции населения, разработке инновационных программ в сфере туризма. Использование технологии анализа данных может позволить решить задачи повышения качества жизни и безопасности граждан* . Соглашение предусматривает сотрудничество и по такому направлению, как развитие элементов «умного города».
Значительное внимание будет посвящено реализации инновационных проектов, созданию и развитию новых сервисов с использованием возможностей «интернета вещей», облачных технологий, сервисов информационной безопасности, в том числе защите от проникновений и DDoS-атак**, таргетированных СМС-рассылок, решений по аудио- и видеоаналитике, направленных на повышение качества обслуживания граждан, и прочее.
Станислав Пыхтин, директор Пермского отделения ПАО «ВымпелКом»:
«В последние несколько лет мы усиленно развиваем нашу инфраструктуру в Пермском крае, расширяя сетевое покрытие в крупных и малых населенных пунктах региона и запуская новые сервисы для жителей. Буквально в первые дни июня в крае заработали инновационные технологии VoLTE*** и VoWiFi****. Эффект от запуска этих сервисов можно заметить уже сегодня – голосовая связь стала надежнее, а сам звук четче. Мы продолжим улучшать качество связи на территории региона, и подписанное соглашение с правительством края позволит не только активно развиваться в этом направлении, но и откроет новые перспективы для дальнейшего взаимодействия с коллегами».
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:
«Пермский край занимает 11-е место из 88 в региональном рейтинге по уровню достижения показателей цифровой зрелости. Благодаря внедрению цифровых технологий мы повышаем качество жизни и социальной защищенности жителей. Сотрудничество с операторами сотовой связи позволит не только решить вопрос по развитию современной телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе в сельских территориях, но и даст дополнительный импульс для развития цифровых и информационных услуг».
* Оказание услуг осуществляется при наличии согласия пользователя на обработку данных и получение рекламы.
** Distributed Denial of Service – распределенный отказ в обслуживании.
*** VoLTE – голос через LTE. Действует при технической возможности подключения для ряда устройств. Подробнее – на beeline.ru.
**** VoWiFi – голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети Wi-Fi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. Подробнее – на beeline.ru.
ПАО «ВымпелКом»
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