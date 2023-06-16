Билайн и Правительство Пермского края объединят усилия для развития цифровой экономики

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и Правительство Пермского края заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики и национальных проектов на территории региона. Документ был подписан губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и президентом ПАО «ВымпелКом» Рашидом Исмаиловым в ходе Петербургского международного экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Договоренности предусматривают взаимодействие по таким направлениям, как развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, реализация инновационных проектов для создания новых технологий и сервисов.

В частности, применение искусственного интеллекта может помочь в развитии транспортной инфраструктуры, определении потоков и уровня миграции населения, разработке инновационных программ в сфере туризма. Использование технологии анализа данных может позволить решить задачи повышения качества жизни и безопасности граждан* . Соглашение предусматривает сотрудничество и по такому направлению, как развитие элементов «умного города».

Значительное внимание будет посвящено реализации инновационных проектов, созданию и развитию новых сервисов с использованием возможностей «интернета вещей», облачных технологий, сервисов информационной безопасности, в том числе защите от проникновений и DDoS-атак**, таргетированных СМС-рассылок, решений по аудио- и видеоаналитике, направленных на повышение качества обслуживания граждан, и прочее.

Станислав Пыхтин, директор Пермского отделения ПАО «ВымпелКом»:

«В последние несколько лет мы усиленно развиваем нашу инфраструктуру в Пермском крае, расширяя сетевое покрытие в крупных и малых населенных пунктах региона и запуская новые сервисы для жителей. Буквально в первые дни июня в крае заработали инновационные технологии VoLTE*** и VoWiFi****. Эффект от запуска этих сервисов можно заметить уже сегодня – голосовая связь стала надежнее, а сам звук четче. Мы продолжим улучшать качество связи на территории региона, и подписанное соглашение с правительством края позволит не только активно развиваться в этом направлении, но и откроет новые перспективы для дальнейшего взаимодействия с коллегами».

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

«Пермский край занимает 11-е место из 88 в региональном рейтинге по уровню достижения показателей цифровой зрелости. Благодаря внедрению цифровых технологий мы повышаем качество жизни и социальной защищенности жителей. Сотрудничество с операторами сотовой связи позволит не только решить вопрос по развитию современной телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе в сельских территориях, но и даст дополнительный импульс для развития цифровых и информационных услуг».

* Оказание услуг осуществляется при наличии согласия пользователя на обработку данных и получение рекламы. ** Distributed Denial of Service – распределенный отказ в обслуживании. *** VoLTE – голос через LTE. Действует при технической возможности подключения для ряда устройств. Подробнее – на beeline.ru. **** VoWiFi – голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в мобильной сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации вызовы на короткие номера и номера экстренных служб через сети Wi-Fi не поддерживаются. Данные вызовы передаются по мобильной сети в том случае, если она доступна. Подробнее – на beeline.ru.

ПАО «ВымпелКом»