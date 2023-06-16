Удмуртия и СберЛизинг подписали соглашение о взаимодействии в инвестиционных и нацпроектах

Правительство Удмуртии и «СберЛизинг» заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам, связанным с реализацией инвестиционных и нацпроектов. В частности, он затронет сферы промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства, ЖКХ и транспорт. Документ подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.

Соглашение носит информационно-консультационный характер, а срок его действия — один год. При обоюдном согласии сторон возможна автоматическая пролонгация.

Как отметил генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров, данное соглашение предполагает возможность сотрудничества по большому количеству направлений. Существенная часть нового бизнеса компании в Удмуртии приходится на автолизинг и лизинг спецтехники, в том числе сельскохозяйственной, поскольку аграрный сектор занимает значительную долю в экономике Удмуртии.

Глава региона Александр Бречалов отметил, что сотрудничество со СберЛизингом длится не первый год. «Уже есть опыт работы в направлениях: здравоохранение, спорт, образование и ЖКХ – это приобретение оборудования, транспорта и элементов инфраструктуры для него. Сбер — наш надежный партнер и один из двигателей цифрового развития региона.»,— рассказал господин Бречалов.