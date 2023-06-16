Жителя Челябинской области будут судить за страховые махинации на 18 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела жителя Челябинской области, обвиняемого в мошенничестве в сфере страхования с ущербом в 18 млн руб. Материалы передали на рассмотрение в суд, сообщают в ГУ МВД по региону.

Установлено, что 34-летний южноуралец вовлек в преступную схему своих знакомых. Они покупали участки на территории садовых товариществ в Челябинске, Копейске и Сосновском районе, где возводили дома из дешевых материалов. В них они делали ремонт, создающий видимость достатка. Затем строения страховали на сумму от 2,3 до 4,3 млн руб. В течение полугода после этого дома поджигали с целью получения выплат их владельцами. В результате шести преступных эпизодов был нанесен ущерб страховой компании на 18 млн руб.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Челябинской области. По данным прокуратуры региона, с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Шесть его соучастников находятся под следствием.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте