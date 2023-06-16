Юбилейные часы в Разгуляе будут показывать местное время

Часы обратного отсчета до 300-летия Перми, установленные в сквере имени Василия Татищева, останутся на месте, несмотря на то что День города уже прошел. Как сообщил глава Перми Алексей Демкин в своем телеграм-канале, эти часы будут показывать местное время. «В ближайшее время электрическая часть будет переоборудована, новый часовой модуль будет показывать местное время»,— пояснил Алексей Демкин.
Фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина
Напомним, что часы обратного отсчета до 300-летия Перми установили в сквере в Разгуляе летом 2018 года. Часы созданы по эскизу пермского скульптора Рустама Исмагилова. Объект представляет собой большой механизм с водяным колесом в основании. Такое колесо стояло на плотине Егошихинского медеплавильного завода, с основания которого в 1723 году началась история Перми. Часы оснащены светодиодным экраном.