Юбилейные часы в Разгуляе будут показывать местное время

Часы обратного отсчета до 300-летия Перми, установленные в сквере имени Василия Татищева, останутся на месте, несмотря на то что День города уже прошел. Как сообщил глава Перми Алексей Демкин в своем телеграм-канале, эти часы будут показывать местное время. «В ближайшее время электрическая часть будет переоборудована, новый часовой модуль будет показывать местное время»,— пояснил Алексей Демкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина Фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

Напомним, что часы обратного отсчета до 300-летия Перми установили в сквере в Разгуляе летом 2018 года. Часы созданы по эскизу пермского скульптора Рустама Исмагилова. Объект представляет собой большой механизм с водяным колесом в основании. Такое колесо стояло на плотине Егошихинского медеплавильного завода, с основания которого в 1723 году началась история Перми. Часы оснащены светодиодным экраном.