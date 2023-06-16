Повторный конкурс на строительство школы в деревне Башкирии отменили

Управление капитального строительства Башкирии отменило новый конкурс на отбор подрядчика строительства школы на 120 мест, совмещенной с детским садом на 60 мест, в деревне Кубиязы Аскинского района, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляла 316,4 млн руб.

Работы необходимо было выполнить до 30 ноября 2024 года. В школе площадью 4,3 тыс. кв. м планировалось построить два учебных корпуса с пристроями, столовую, спортивный зал, медицинский блок, детскую площадку.

В апреле текущего года победителем конкурса на строительство этой школы стало ООО «Главспецстрой», предложившее исполнить контракт с такой же начальной ценой, как и в новом конкурсе, с дисконтом 2%, почти за 310 млн руб., но впоследствии отказалось от его заключения. Компания была единственным участником закупки.

Как сообщала пресс-служба главы Башкирии, в селе Кубиязы общеобразовательная школа 20 располагается в двух одноэтажных деревянных зданиях 1965 и 1988 годов постройки, основной корпус признан непригодным к эксплуатации. В учреждении, рассчитанном на 100 мест, обучается около 150 школьников.

Майя Иванова

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