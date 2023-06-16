«Дом Понизовкиных» в Ярославской области признан объектом культурного наследия

В поселке Красный Профинтерн Некрасовского района «Дом Понизовкиных» XIX века включен в единый реестр объектов культурного наследия в качестве памятника регионального значения. Об этом сообщили в областном департаменте охраны ОКН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент охраны ОКН Ярославской области Фото: Департамент охраны ОКН Ярославской области

Особняк был построен в 1910-ых годах на левом берегу Волги по заказу наследника купеческого рода Понизовкиных, предпринимателя-промышленника, владельца крахмалопаточных заводов Никиты Понизовкина.

«Дом Понизовкиных является ярким примером региональной архитектуры эклектики. Два главных фасада выходят на берег Волги и на улицу, ведущую от нее на территорию завода. Интересной особенностью является влияние архитектуры модерна на проект, что редкость для региональной архитектуры в 1910-х годах»,— подчеркнули в департаменте.

У замка утверждены предметы охраны и границы территории, что позволяет проводить работы по его сохранению.

Алла Чижова