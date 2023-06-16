Участие в концерте в Минске Аскара Абдразакова и других артистов обойдется Башкирии в 2 млн рублей

Башкирская государственная филармония заключила два договора на услуги по организации участия артистов в праздничных мероприятиях в Минске (Беларусь), следует из материалов портала госзакупок. Общая стоимость контрактов составляет 2 млн руб. Стоимость организации участия в концерте заслуженного артиста России Аскара Абдразакова составляет 1,5 млн руб. Остальных артистов — 514 тыс. руб.

Оба контракта заключены с единственным поставщиком, информация о нем не указана. Дата и название праздничного мероприятия, выступать на котором предстоит башкирским артистам, не раскрываются.

Как сообщал «Ъ», ранее Башгосфилармония заключила с единственным поставщиком договор на участие исполнителя Дениса Майданова в праздничных мероприятиях в Минске. Сумма этого контракта составила 4,86 млн руб.

Наталья Балыкова

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