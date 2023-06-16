Кассация отказала застройщикам в возведении высоток на улице Солнечной в Самаре

Решения городской думы Самары о запрете застройки многоквартирными домами жилого массива на ул. Солнечной признаны правомерными. Соответствующее постановление вынес Шестой кассационный суд общей юрисдикции, сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Ранее ООО «Скиф» в административном порядке попыталось оспорить в суде решения городской думы Самары об установлении территориальных и функциональных зон принадлежащего компании земельного участка, запрещающие многоэтажную жилую высотную застройку. Облсуд удовлетворил требования общества. Он счел, что решения городского парламента приняты произвольно, «без градостроительного обоснования, при этом сделан вывод, что заключение по итогам публичных слушаний не имеет определяющего значения для уполномоченного органа, принимающего решение», говорится в постановлении инстанции.

После этого Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции постановил, что предложения о недопустимости высотной застройки участка возле жилых домов и объектов спортивной инфраструктуры внесены инициативной группой местных жителей. Их инициативу рассмотрела комиссия при главе Самары, затем она получила поддержку на публичных слушаниях. В связи с этим апелляционная инстанция отменила решение облсуда и отказала ООО «Скиф» в удовлетворении требований. Компания попыталась оспорить это решение в кассационном суде, но безуспешно.

Георгий Портнов