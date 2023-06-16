Перелеты в эконом-классе в Удмуртии подорожали на 8,8% за неделю

В период с 6 по 13 июня на рынке Удмуртии изменились цены на ряд товаров. По данным Удмуртстата, среди продовольственных продуктов наиболее подорожала свекла столовая — 7,6%, морковь — 6,7%, соль поваренная пищевая — 4,6%, куры охлажденные и мороженые — 4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При этом стоимость бананов снизилась на 10,8%, свежая белокочанная капуста — 9,8%, помидоры — 6,3%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности — 6%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости на 3,7% подорожал стиральный порошок, а стоимость сухих кормов для животных снизилась на 3,9%. Пеленки для новорожденных стали дешевле на 2,3%.

Полет в самолете в салоне экономического класса подорожала на 8,8%.