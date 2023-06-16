В Ярославле временно перекроют центр города

В Ярославле 17 июня для личного транспорта будет перекрыто движение перед Богоявленской площадью, в районе моста через Которосль, а также центральные улицы города. Карту перекрытий приводит УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карта перекрытий в Ярославле

Фото: УМВД по Ярославской области Карта перекрытий в Ярославле

Фото: УМВД по Ярославской области

Ограничение движения вводится с 5:30 утра и будет действовать до 23:30 вечера 17 июня. Вводимые запреты связаны с торжествами, посвященными 60-летию полета Валентины Терешковой в космос.

Временное ограничение движения транспортных средств вводится практически во всей центральной части Ярославля и касается следующих автомобильных дорог:

«Которосльная набережная, Волжская набережная, Первомайская, Нахимсона, Андропова, Кирова, Максимова, Революционная, Почтовая, площадь Челюскинцев, Первомайский переулок, Депутатская, Трефолева, Советская, Советская площадь, Красный съезд, Кедрова, Волкова, Народный переулок, Советский переулок, Волжский спуск»,— сообщили в УМВД по Ярославской области.

Закрытие дорог коснется только личного транспорта. Как уточнили в региональном департаменте транспорта, автобусы и троллейбусы будут ходить по традиционным маршрутам. Их перекрытие не коснется.

Кроме того, уже с 8:00 утра 16 июня начали действовать ограничения на остановку и стоянку транспортных средств в районе Советской площади, улиц Советская, Кедрова, Трефолева и Волжская набережная.

Андрей Иванов