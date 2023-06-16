Путин перед сессией ПМЭФ поговорит с президентом ОАЭ

Президент Владимир Путин сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге проведет переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном. Переговоры состоятся перед пленарной сессией Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которая начнется в 14:00. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и Владимир Путин в Санкт-Петербурге, ноябрь 2022 года

Фото: пресс-служба президента РФ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и Владимир Путин в Санкт-Петербурге, ноябрь 2022 года

Фото: пресс-служба президента РФ

«16 июня в Санкт-Петербург приедет президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян, в первой половине дня состоится его встреча с президентом Путиным»,— рассказал помощник президента. Лидеры двух стран обсудят вопросы в рамках ПМЭФ, развитие сотрудничества и международные и региональные проблемы.

Вчера, 15 июня, на полях ПМЭФ вице-премьер Денис Мантуров обсудил с представителями ОАЭ российско-эмиратское сотрудничество и принял участие в бизнес-диалоге Россия—ОАЭ.

Анастасия Ларина