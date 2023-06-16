Чувашия и Сбербанк будут совместно развивать искусственный интеллект

Чувашия подписала соглашения о сотрудничестве с банком ВТБ и Сбербанком. Документ предусматривает совместное развитие искусственного интеллекта в республике, цифровую трансформацию и создание передовых сервисов в приоритетных отраслях. Его подписали в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Олег Николаев.

В соглашении со Сбербанком говорится, что цифровые технологии будут развивать в сферах здравоохранения, строительства, транспорта и защиты окружающей среды. В частности, планируется оснастить технологиями медучреждения, спортобъекты, транспортные объекты, промпредприятия, коммерческие организации, а также объекты коммунальной и социальной инфраструктуры.

Согласно договору с ВТБ, стороны займутся реализацией инвестпрограмм, поддержкой инновационного развития промышленности и региональных проектов, внедрением банковских технологий и инфраструктуры и развитием системы кредитования.

"Ъ-Казань"