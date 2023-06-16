«Пермглавснаб» построит крупный ЖК в Новых Водниках

Компания «Пермглавснаб» возведет крупный жилой комплекс в 45 тыс. кв. м на земельном участке по ул. Капитана Пирожкова, 37 — эту площадку застройщик приобрел на муниципальных торгах в конце 2022 года.

Гендиректор компании Владимир Занин рассказал «Ъ-Прикамье» во время интервью, что сейчас идет проектирование этого жилого комплекса. «Тихое, спокойное место окружено сосновым бором и находится недалеко от берега Камы и центра Закамска. Там мы планируем построить комплекс семиэтажных жилых домов уровня «комфорт». Объект будет возводиться в несколько очередей, к строительству намереваемся приступить уже в этом году. Ввод первого пускового комплекса будем планировать в 2025 году»,— пояснил господин Занин.

Торги администрации Перми по продаже имущественного комплекса на ул. Капитана Пирожкова, 37, состоялись в декабре 2022 года. В аукционе, помимо «Пермглавснаба», участвовал застройщик «Ясно Девелопмент». «Пермглавснаб» выиграл право приобретения актива, предложив за него 120,7 млн руб. В состав комплекса на ул. Капитана Пирожкова, 37, входили земельный участок площадью 3,06 га, пустующие здания учебного, спального, хозяйственного корпусов и прочее.