Глава Удмуртии: каждый второй беспилотник в России к 2030 году будут изготавливать в регионе

Перспективными инвестиционными направлениями для Удмуртии оказались кластеры станкостроение, электротранспорт, беспилотные летательные аппараты и промышленные системы управления. Потенциальный объем частных инвестиций в такие проекты может превышать 40 млрд руб. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума рассказали представители компании S+Консалтинг, относящие к группе «ПСБ», по результатам инвестиционного аудита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В частности, главной задачей аудита стало выявление инвестиционных возможностей Удмуртии для локализации импортозамещающих производств. Ранее такой аудит в регионе проводили в 2019 году, а благодаря ему в настоящее время в республике завершились или реализуется ряд крупных проектов.

«В новой версии учтены текущие тенденции рынка и направления для импортозамещения, значение которых возросло в условиях необходимости обеспечения технологического суверенитета. В частности, мы планируем, что к 2030 году каждый второй беспилотник в России будут изготавливать в Удмуртии»,— рассказал глава региона Александр Бречалов.

Как отметил управляющий партнер S+Консалтинг, вице-президент ПСБ Алексей Назаров, сформированное комплексное инвестиционное предложение — это возможность для Удмуртии максимально использовать сложившуюся экономическую ситуацию, чтобы привлечь внешних инвесторов и создать производства в освободившихся нишах с опорой на локальные компетенции и ресурсы.