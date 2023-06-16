В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после добычи золота в Большемуртинском районе

Уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды возбуждено в Красноярском крае после добычи рассыпного золота в Большемуртинском районе.

По данным прокуратуры Красноярского края, с 2020 года ООО «Артель старателей Ангара-Север» добывала на арендованном лесном участке золото. В процессе работ был снят почвенный слой, загрязнена земля, отмечает ведомство. Вопреки законодательству, арендатор после завершения работ не восстановил почвенный слой, не снес объекты, возведенные при освоении лесного участка и не провел рекультивацию земли в соответствии с проектом. Ущерб природе правоохранители оценили в 2 млн руб.

Решаются вопросы о привлечении организации к ответственности за нарушение условий лицензии, взыскании ущерба, сообщили в прокуратуре края.

Ранее сообщалось, что Иркутское геологоразведочное предприятие, получившее лицензию, связанную с поиском золота, подозревается в нанесении ущерба природе на сумму около 3,5 млрд руб. на особо охраняемой территории Тофаларского заказника.

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Оксана Павлова