На благоустройство территории рядом с парком Кашкадан в Уфе уйдет 3,2 млн рублей

Администрация Октябрьского района Уфы выбрала подрядчика для благоустройства территории на участке от перекрестка улиц Маршала Жукова и Академика Королева до дома №18 по улице Маршала Жукова (напротив парка Кашкадан), сообщается на сайте госзакупок. Победителем аукциона стало ООО «Гостстрой». Работы будут выполнены за счет бюджета города за 3,2 млн руб. при начальной цене контракта 4 млн руб. (дисконт 20%).

Согласно техзаданию, подрядчик обязуется, в частности, до 15 августа установить бордюры, уложить тротуарную плитку, озеленить территорию.

ООО «Гостстрой», согласно «РБК Компании», зарегистрировано в январе 2021 года в Уфе. Его учредителем является Вадим Сагадиев. Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. За прошлый год прибыль составила 467 тыс. руб., выручка – 25,2 млн руб.

Венера Хисамова

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