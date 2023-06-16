Red Wings планирует запустить полеты из Уфы в Шанхай

Авиакомпания Red Wings работает над открытием прямого сообщения Уфы с Грузией, а также намерена развивать направление Уфа–Шанхай, сообщил гендиректор Red Wings Евгений Солодилин на встрече с премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

«От Башкортостана есть заявка на Владикавказ. В самое ближайшее время проработаем это направление, тем более, что там большой туристический потенциал»,— также отметил господин Солодилин.

Андрей Назаров подчеркнул, что для Башкирии «особо важно взаимодействие с дружественными странами», среди них – Иран. По его словам, необходимо рассмотреть возможность организации прямого авиасообщения между Уфой и Тегераном, а также с Казахстаном.

В этом году авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы из Уфы в Минск. На сегодняшний день выполнено 15 рейсов, перевезено около 2 тыс. пассажиров, средняя загрузка составила 79%.

Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Маршрутная сеть состоит из более 100 российских и международных направлений. Основу флота авиакомпании составляют Sukhoi SuperJet, в настоящий момент компания эксплуатирует 19 таких лайнеров, говорится на ее сайте.

Влада Шипилова

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