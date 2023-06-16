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Рабочая комиссия проверила ремонт на улице 10 лет Октября в Ижевске

Рабочая комиссия проверила ход и качество работ на улице 10 лет Октября в столице Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, на объекте сняли изношенные слои асфальта, уложили два слоя асфальтобетона и заменили бордюрные камни.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Кроме того, планируется провести ремонт пешеходного перехода между проезжими частями дороги в районе торговых центров «Эльгрин» и «Омега».

У комиссии не возникло претензий к проведенным работам. По результатам измерений, все параметры соответствуют заявленным.

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