Рабочая комиссия проверила ремонт на улице 10 лет Октября в Ижевске

Рабочая комиссия проверила ход и качество работ на улице 10 лет Октября в столице Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, на объекте сняли изношенные слои асфальта, уложили два слоя асфальтобетона и заменили бордюрные камни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Кроме того, планируется провести ремонт пешеходного перехода между проезжими частями дороги в районе торговых центров «Эльгрин» и «Омега».

У комиссии не возникло претензий к проведенным работам. По результатам измерений, все параметры соответствуют заявленным.