Ростовскую область и Крым свяжет новая железная дорога

Предприятие «Железные дороги Новороссии» приступило к предпроектным изысканиям для строительства путей из Ростовской области на Крымский полуостров через Донецкую народную республику и Запорожскую область. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя главы правительства Запорожья по экономике Андрея Козенко.

«Это станет дополнительной возможностью для перемещения грузов железнодорожным транспортом наряду с Крымским мостом. На сегодняшний день проект проходит предварительное согласование. Рассчитываем, что строительство будет закончено в ближайшие несколько лет»,— цитирует информагентство Андрея Козенко.

Он также сказал, что новая железная дорога пройдет по тому же маршруту, что и автотрасса из Крыма в Ростов.

Анастасия Назарова