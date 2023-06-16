В Новосибирске девушка полгода получала выплаты на ребенка по фиктивному документу

Суд в Новосибирске приговорил к двум годам условно 24-летнюю местную жительницу, обвиняемую в мошенничестве при получении выплат на ребенка.

Правоохранителями установлено, что женщина предоставила в Центр социальной поддержки населения Октябрьского района поддельное свидетельство о рождении ею ребенка. На основании документа она полгода получала выплаты по уходу за младенцем. Ущерб бюджету составил около 500 тыс. руб. Эта сумма взыскана с фигурантки дела по иску прокуратуры Новосибирской области.

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Анна Егорова