Росприроднадзор требует с золотодобывающей компании более 800 млн рублей штрафа

ООО «Графское», разрабатывающее месторождение золота в Баймакском районе Башкирии, привлечено к штрафу в размере 823 млн руб. за нарушение природоохранного законодательства. Компания вела добычу за пределами месторождения «Заря» открытым бульдозерно-гидравлическим способом, установила совместная с прокураторой проверка Росприроднадзора.

«В результате более 32 тыс. кв. метров плодородного слоя почвы полностью уничтожены»,— сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

В случае, если нарушитель добровольно не возместит сумму нанесенного почве ущерба, Росприроднадзор намерен обратиться в суд.

Месторождение «Заря» расположено на юге Башкирии, в Баймакском районе. Основное полезное ископаемое — золото. Нижняя часть россыпи находится в 3,5 км к юго-западу от озера Султакуль, верхняя — в 5 км к северо-востоку от деревни Октапай, в 5 км к востоку от деревни Кусеево.

ООО «Графское» зарегистрировано в Москве в марте 2018 года. Учредителем компании выступает Константин Хамуляк. За 2021 год компания получила 24,7 млн руб. убытка, выручка составила 32,6 млн руб. Также господин Хамуляк владеет еще одной золотодобывающей организацией «Таналык». К этим двум компаниям неоднократно возникали претензии у местных жителей и властей. В апреле прошлого года стало известно, что в отношении «Графского» и «Таналык» по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ по добыче полезных ископаемых (ст. 246 УК РФ).

Наталья Балыкова

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