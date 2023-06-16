Пермский край и «Газпром» утвердили дорожную карту по реконструкции стадиона «Юность»

На проходящем сейчас Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) утверждена дорожная карта по реконструкции пермского стадиона «Юность», которую проведут в рамках благотворительного проекта «Газпром — детям». Документ подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» Владимир Приймак. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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В феврале 2023 года фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» выделил Пермскому краю 1,5 млрд руб. на модернизацию объекта. Для ускорения начала работ стадион «Юность» передан из муниципальной в краевую собственность.

Дмитрий Махонин поблагодарил ПАО «Газпром» за высокую вовлеченность компании в развитие социальной инфраструктуры региона. Он подчеркнул, что стадион «Юность» — один из популярных спортивных объектов для занятий и отдыха жителей Прикамья. Здесь также тренируются профессиональные спортсмены, поэтому так важно создать современные условия для учебно-тренировочного процесса.

В мае 2023 года краевое минзакупок объявило конкурс на выполнение работ по реконструкции пермского стадиона «Юность». Как указано в техническом задании, перед началом реконструкции подрядчик должен полностью демонтировать здания трибун и осветительных мачт, а также наружных инженерных сетей.

Проектом предусмотрено создание на стадионе конькобежного овала с системой искусственной наморозки льда, которая позволит продлевать зимний тренировочный сезон. Внутри овала будут расположены поля для игр в хоккей на траве и мини-футбол, которые в зимнее время будут заливать для массового катания на коньках. На месте старых трибун построят четырехэтажный спорткомплекс с новыми трибунами на 1616 зрительских мест и тремя спортивными залами: универсальным, тренажерным и хореографическим. Все работы требуется завершить к декабрю 2024 года.