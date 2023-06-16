Под Ярославлем мотоциклист врезался в дерево

В Ярославской области 17-летний ярославец не справился с управлением мотоциклом и врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области

Происшествие случилось около 23:50 вечера 15 июня в поселке Красный Бор Ярославского района. В аварии пострадали сам водитель и пассажирка мотоцикла.

«В результате ДТП водитель мотоцикла нуждается в амбулаторном лечении, пассажир девушка 2005 года рождения с травмами госпитализирована в лечебное учреждение»,— отметили в областном УМВД.

Причину аварии установит проверка госавтоинспекции.

Андрей Иванов