В Екатеринбурге мать осудили за смерть дочери от сахарного диабета

Верх-Исетский районный суд приговорил жительницу Екатеринбурга к одному году десяти месяцам исправительных работ за причинение по неосторожности смерти своей 11-летней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Гособвинение запрашивало для женщины один год в колонии-поселении.

По данным следствия, дочка осужденной страдала от сахарного диабета первого типа. Ей была назначена обязательная пожизненная заместительная терапия препаратами инсулина. Однако осенью 2021 года мать решила перестать вводить дочери необходимые препараты, из-за чего ребенок скончался.

«Вместе с тем женщина проигнорировала рекомендации врача. При ухудшении состояния здоровья ребенка ввиду прекращения инсулинотерапии не приняла мер для стабилизации ее состояния, не обратилась за квалифицированной медицинской помощью, в связи с чем малолетняя скончалась дома от имевшегося у нее заболевания»,— отметили в прокуратуре.

Вину женщина не признала.

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