В Сириусе создадут единственный в РФ центр генной терапии

В Сириусе создадут центр по разработке препаратов генной терапии для индивидуальных пациентов. Аналогичного предприятия в России нет. Председатель Совета федеральной территории Елена Шмелева сообщила ТАСС, что площадка станет своеобразной моделью «производственной аптеки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Генная терапия будет доступна на федеральной территории Сириус: производство и потребности пациентов будут синхронизированы, никому не нужно будет ждать, то есть можно будет разработать и произвести препарат, который нужен будет даже какому-то конкретному одному человеку»,— сообщила Шмелева.

Практическая работа уже ведется. Проектирование опытно-промышленного производственного участка начнется в 2023 году. Такая модель позволяет не запускать массовое производство, а разрабатывать препараты на базе Научно-технологического университета «Сириус».

В конце 2022 года ученые «Сириуса» на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным озвучили инициативу о разработке экспериментальных препаратов генной терапии. Глава государства тогда отметил, что считает возможным разрешить применять препараты передовой терапии для пациентов, которые не имеют альтернативных методов лечения.

Татьяна Ручкина

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