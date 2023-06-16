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На Кубани в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируют завершить 116 объектов

В 2023 году в Краснодарском крае по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется завершить 116 объектов протяженностью 226,5 км, в том числе 22 участка автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью 125,1 км, сообщили «Ъ-Кубань» в компании «Росавтодор».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным госкомпании, а Армавире по нацпроекту продолжается капитальный ремонт Ефремовского путепровода через железную дорогу на трассе Отрадо-Ольгинское — Новокубанск — Армавир. Полный объем ремонтных мероприятий должны выполнить до конца 2023 года.

Проводится реконструкция дорожных участков Краснодар — Ейск, а также Краснодар — Кропоткин общей протяженностью 14 км. В активной фазе — строительство обхода Тимашевска.

«При составлении планов дорожных работ в Краснодарском крае особое внимание уделяется дорогам общего пользования местного значения в границах населенных пунктов. Активно ведется ремонт улиц в Горячем Ключе, Абинске, Лабинске, Белореченске и п. Южном. В Краснодаре завершается реконструкция улиц Александровская, Ратной Славы, Домбайская, Циолковского, Зиповская и Симферопольская. Строительство улично-дорожной сети запланировано в Белореченске и Курганинске. В станице Павловской будет реконструирована дорога в промышленной зоне, благодаря которой станет возможно движение грузового транспорта в обход центра станицы»,— прокомментировали в Росавтодоре.

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В пресс-службе госкомпании подчеркнули, транспортная доступность южных маршрутов будет обеспечена в соответствии с техническими возможностями. Все ремонтные работы на трассах проводятся с учетом начала активного сезона отпусков для предотвращения образования дополнительных заторов.

Андрей Пугачев

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