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обновлено 09:17

Худрук Пермского ТЮЗа назначен главным режиссером театра в Новосибирске

Художественный руководитель Пермского ТЮЗа Константин Яковлев назначен главным режиссером молодежного театра «Глобус» в Новосибирске. Об этом сообщает «Новый компаньон».

«Сейчас Константин Александрович в отпуске без сохранения заработной платы, и я не хочу давать комментарии без него. Мы работаем в команде и решения принимаем сообща. Он как был, так и продолжает оставаться художественным руководителем нашего театра. Основное его место работы — здесь»,— заявил изданию директор Пермского ТЮЗа Артем Агеев.

Константин Яковлев окончил Новосибирский театральный институт по специальности «Актер театра драмы и кино», Российский университет театрального искусства — ГИТИС по специальности «Режиссер музыкального театра». С 2013 года работал главным режиссером Алтайского государственного музыкального театра. В октябре 2021 года назначен художественным руководителем Пермского ТЮЗа.

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