В Ярославской области выявили два очага острой кишечной инфекции

За 2022 год в Ярославской области было выявлено два очага острой кишечной инфекции — в пункте временного содержания беженцев и в школе №26 города Ярославля. Всего пострадало 45 человек, из них 44 — несовершеннолетние. Статистику в своем докладе приводит ярославское управление Роспотребнадзора.

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Первый очаг выявлен в ЛОК «Сахареж», где проживали беженцы. Острая кишечная инфекция выявлена у 11 человек, 10 из которых дети. В Роспотребнадзоре уточняют, что распространение инфекции с местом проживания никак не связано. За 7 дней с заболеванием удалось справиться.

Второй очаг группой заболеваемости в 2022 году был зарегистрирован в средней школе №26 города Ярославля. Заболели 34 школьника.

«Вспышка имела фекально-оральный механизм передачи, путь передачи пищевой с присоединением контактно-бытового, купирована в пределах одного инкубационного периода»,— уточнили в Роспотребнадзоре.

Андрей Иванов