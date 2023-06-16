Цена на акции нового юрлица «Белой птицы-Белгород» в ходе торгов через публичное предложение может снизиться с 4,3 до 1,1 млрд рублей

Конкурсный управляющий ООО «Белая птица-Белгород» (управляло птицефабриками и убойными мощностями) Виктория Царевская выставила на торги посредством публичного предложения акции АО «Ресурс-Белгород», созданного в рамках замещения активов ООО «Белая птица-Белгород». Начальная цена лота — 4,29 млрд руб.

Согласно условиям торгов, цена продажи будет снижаться на 15% каждые три дня, начиная с 16 июня. Минимальная цена продажи имущества установлена в размере 25% от начальной цены продажи, что составляет 1,07 млрд руб.

Отметим, что ранее акции уже пытались безуспешно реализовать через открытый аукцион. Последние торги были признаны несостоявшимся, так как была подана только одна заявка — от индивидуального предпринимателя из Смоленской области Светланы Казаковой. Впрочем, ценовых предложений она не направляла.

Начальная цена в 4,29 млрд руб. была равна величине уставного капитала АО и стоимости имущества «Белой птицы-Белгород». АО «Ресурс-Белгород» было создано на базе ООО «Белая птица-Белгород», поскольку новым инвестором белгородских площадок «Белой птицы» является группа агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова, принявшая решение о проведении процедуры замещения активов. Все акции заложены в интересах ООО «Ставропольский бройлер», которое является структурой ГАП «Ресурс» и основным кредитором белгородского юрлица «Белой птицы».

Подробнее о том, как кредиторы «Белой птицы» пришли к замещению активов,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова