Башкирия предоставит 1 млрд рублей налоговых льгот «Газпром нефтехим Салавату»

Правительство Башкирии в рамках Петербургского международного экономического форума подписало инвестиционное соглашение с ООО «Газпром нефтехим Салават», по которому республика поддержит реализацию приоритетного проекта по реконструкции установки каталитического риформинга бензина (процесс для производства высокооктанового бензина), сообщает пресс-служба правительства республики. Новое производство в два раза увеличит мощности по сырью.

Инвестор вложит 8,9 млрд руб., взамен получит более 1 млрд руб. льгот по налогу на имущество и прибыль предприятия. Реализация проекта позволит перерабатывать до 2 млн т прямогонных бензинов в год с получением компонента товарного бензина. «Это увеличит объем бензинов на региональном рынке и способствует стабилизации цен на нефтепродукты. Ориентировочный срок завершения строительства – 2026 год»,— говорится в сообщении.

«Газпром нефтехим Салават» — один из ведущих нефтехимических комплексов России. Производит более 150 наименований продукции, которая отгружается во все федеральные округа РФ и в более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. В 202 году чистая прибыль предприятия составила 56,2 млрд руб. при выручке 265,9 млрд руб.

Влада Шипилова

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