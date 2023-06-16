На выходных на Кубани воздух прогреется до 29 градусов

В субботу температура воздуха в Краснодарском крае прогреется до +27…+29°. Существенных осадков не прогнозируется, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В пятницу, 16 июня на Кубани местами пройдут короткие грозовые дожди. Их причиной станет циклон, кружащий над Низовьями Волги. Он снова вызовет в регионе образование мощных кучево-дождевых облаков.

«Температура воздуха +26…+28°. Ветер юго-западный 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы»,— сообщил синоптик.

Татьяна Ручкина

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