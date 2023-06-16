В Белгороде продают имущество лесоторгового предприятия за 121 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося лесоторгового ООО «ГК “Стройдисконт”» Эдуард Землянников выставил на торги единым лотом три здания складов в Белгороде площадью 1,2 тыс. кв. м каждое, нежилое здание на 962,1 кв. м и сооружение-навес на 799,2 кв. м, складское здание с торгово-выставочным залом площадью 1,5 тыс. кв. м, комплексную мастерскую на 2,4 тыс. кв. м., а также два участка под ними на 11,4 и 10,7 тыс. кв. м. Все имущество является предметом залога банка «ФК Открытие».

Начальная цена лота —121,4 млн руб. Торги в форме открытого аукциона намечены на 21 июля.

ООО «ГК “Стройдисконт”» ранее принадлежало Андрею Барбаричу. Компания признана банкротом по заявлению банка «ФК Открытие». На момент публикации финального отчета о процедуре наблюдения осенью 2022 года, балансовая стоимость имущества общества составляла 311,4 млн руб., в реестр требований кредиторов было включено 349,3 млн руб.

Мария Старикова, Егор Ардашев