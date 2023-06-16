Андрей Блажко останется на посту главного тренера футбольного клуба «Зенит-Ижевск»

ФК «Зенит-Ижевск» из столицы Удмуртии продлил соглашение с главным тренером команды Андреем Блажко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Зенит» Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

Напомним, свой пост господин Блажко занял в июле 2022 года после того, как футбольный клуб не стал продлевать трудовой договор с главным тренером Вадимом Хафизовым. Тот сезон команда закончила с самым низким результатом за последние 10 лет. При этом ранее Андрей Блажко руководил ФК «Лада-Тольятти», который в предыдущем сезоне ФНЛ-2 стал единственным клубом, оказавшимся ниже ижевского «Зенита» в турнирной таблице.