Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЛДПР выдвинула своего кандидата на довыборы в заксобрание

Партия ЛДПР выдвинула своим кандидатом в депутаты заксобрания округу №17 начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства Пермского муниципального района Георгия Балашова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников.

Фото: телеграм-канал Олега Постникова

Фото: телеграм-канал Олега Постникова

Мандат депутата заксобрания по округу №17 стал вакантным после перехода парламентария по данному округу, председателя комитета по развитию инфраструктуры Антона Удальева в правительство Москвы. «Единая Россия» выдвинет на довыборы спортсмена-саночника, уроженца Чусового, победителя предварительного партийного голосования Альберта Демченко.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...