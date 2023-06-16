ЛДПР выдвинула своего кандидата на довыборы в заксобрание

Партия ЛДПР выдвинула своим кандидатом в депутаты заксобрания округу №17 начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства Пермского муниципального района Георгия Балашова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Олега Постникова Фото: телеграм-канал Олега Постникова

Мандат депутата заксобрания по округу №17 стал вакантным после перехода парламентария по данному округу, председателя комитета по развитию инфраструктуры Антона Удальева в правительство Москвы. «Единая Россия» выдвинет на довыборы спортсмена-саночника, уроженца Чусового, победителя предварительного партийного голосования Альберта Демченко.