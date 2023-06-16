Городские власти передадут одну из «пирамид» на ул. Крисанова горбольнице №4

Администрация Перми намеревается передать в безвозмездное пользование городской клинической больнице №4 одну из «пирамид» на ул. Крисанова, 12в. Как пишет Business Сlass со ссылкой на департамент имущественных отношений, здание торгового комплекса будет использоваться для ранней диагностики онкологических заболеваний.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
В департаменте имущественных отношений уже подготовили соглашение о взаимодействии между мэрией и горбольницей №4 к договору о пользовании зданием, документ находится на согласовании.
В мае стало известно, что в одной из «пирамид» на ул. Крисанова может открыться медицинский центр «Белая Роза». Проект «Белая Роза», созданный по инициативе Светланы Медведевой — супруги зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, призван обследовать и выявлять онкологические заболевания у женщин на ранних стадиях. В Перми этот медцентр может открыться в качестве подразделения горбольницы №4. Главврач больницы Андрей Ронзин пояснял, что проект находится на стадии переговоров.
Напомним, оба торговых здания в форме «пирамиды» на ул. Крисанова, 12б и 12в, администрация Перми изъяла для сноса и расширения улицы Крисанова. Однако потом, до момента сноса, мэрия решила временно сдать недвижимость в аренду. В здании на ул. Крисанова, 12в, работает бургер-клуб «Ронни».