Городские власти передадут одну из «пирамид» на ул. Крисанова горбольнице №4

Администрация Перми намеревается передать в безвозмездное пользование городской клинической больнице №4 одну из «пирамид» на ул. Крисанова, 12в. Как пишет Business Сlass со ссылкой на департамент имущественных отношений, здание торгового комплекса будет использоваться для ранней диагностики онкологических заболеваний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В департаменте имущественных отношений уже подготовили соглашение о взаимодействии между мэрией и горбольницей №4 к договору о пользовании зданием, документ находится на согласовании.

В мае стало известно, что в одной из «пирамид» на ул. Крисанова может открыться медицинский центр «Белая Роза». Проект «Белая Роза», созданный по инициативе Светланы Медведевой — супруги зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, призван обследовать и выявлять онкологические заболевания у женщин на ранних стадиях. В Перми этот медцентр может открыться в качестве подразделения горбольницы №4. Главврач больницы Андрей Ронзин пояснял, что проект находится на стадии переговоров.

Напомним, оба торговых здания в форме «пирамиды» на ул. Крисанова, 12б и 12в, администрация Перми изъяла для сноса и расширения улицы Крисанова. Однако потом, до момента сноса, мэрия решила временно сдать недвижимость в аренду. В здании на ул. Крисанова, 12в, работает бургер-клуб «Ронни».