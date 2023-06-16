В Ярославской области выросло количество не привитых против кори детей

Количество не привитых против кори детей на 1 января 2023 года в Ярославской области составило 4049 человек. Это на 662 ребенка больше, чем годом ранее. Статистика прививок приводится в ежегодном докладе ярославского управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вакцинация

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Вакцинация

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В статистике приведены данные о всех несовершеннолетних в возрасте от 1 года до 17 лет. «По-прежнему основная причина отсутствия иммунизации - отказы родителей от прививки»,— отметили в Роспотребнадзоре. Что касается проведенных прививок против гори, то в целом за год вакцинировано 11971 человек, в том числе 2175 взрослых.

Взрослое население региона вакцинировалось от кори исключительно в группах высокого профессионального риска. Так вакцинировано 1290 ярославцев в возрасте 36-55 лет, ревакцинировано 2190 человек.

Андрей Иванов